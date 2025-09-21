Italia verso la fine della procedura di infrazione deficitario

La promozione dei conti pubblici italiani da parte dell’Agenzia di rating Fitch porta benefici significativi per il Paese. Questa valutazione riduce i costi di interesse e rende più concreta l’opportunità di uscire dalla procedura di infrazione per eccesso di deficit. Il governo punta a portare il deficit sotto il 3% del PIL entro la fine dell’anno, un traguardo considerato storico. Dopo la positiva notizia, molti esponenti della maggioranza hanno espresso soddisfazione, mentre l’opposizione ha messo in evidenza le difficoltà economiche delle famiglie, sottolineando che le affermazioni finanziarie non riflettono il malessere reale.

Dal Governo, si mette in risalto il giudizio favorevole di Fitch come conferma della validità delle politiche economiche adottate. La premier Meloni sottolinea che la stabilità politica e le responsabilità economiche stanno dando risultati concreti. Il ministro Giorgetti, a margine di un incontro informale dell’Ecofin, ha dichiarato che l’apprezzamento di Fitch è un riconoscimento per il Paese nel suo complesso e non solo per il governo. Ha ribadito la possibilità di chiudere l’anno con il deficit sotto il 3%, evidenziando la necessità di cogliere questa opportunità nonostante le sfide globali.

Attualmente, Fitch prevede un deficit al 3,1%, ma la riduzione è considerata realistica. Dalla Commissione Europea, il commissario Dombrovskis ha espresso ottimismo riguardo all’ambizione italiana di abbattere il deficit. Le autorità europee sembrano pronte ad agevolare l’uscita dell’Italia dalla procedura, con regole flessibili sul monitoraggio del deficit. Tuttavia, Giorgetti ha avvertito che non ci sono risorse extra da spendere e che il governo continuerà a perseguire un approccio prudente, valutando anche misure di “pace fiscale” per alleviare il carico economico.