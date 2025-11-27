Italia verso la crisi democratica

I responsabili delle formazioni politiche sono concentrati a cogliere dal responso delle urne utili indicazioni per le future strategie. Vi è un confronto non solo fra le formazioni che si sono contrapposte nella campagna elettorale, ma soprattutto all’interno delle singole formazioni e delle coalizioni di maggioranza o opposizione a livello nazionale.

Si sapeva che il Veneto sarebbe andato al centro-destra a guida leghista, mentre la Campania e la Puglia sarebbero andate al campo largo. Rimangono le sfide interne con vincitori e delusi. Nell’area della coalizione di governo, i segnali di insofferenze e contraddizioni sono stati coperti dallo scalpitio di una presidente del consiglio movimentista. Ora lo scenario appare un po’ diverso, con le sicurezze ostentate in questi anni che crollano di fronte a nuovi scenari.

La Lega tiene bene in Veneto, preludio di una perdurante presenza nel Nord, mentre nel campo largo la corsa per il “premierato” non produce idee. Nessuna attenzione è stata data al fenomeno della diserzione dell’elettorato, spia di una sofferenza istituzionale che restringe l’area delle garanzie democratiche. C’è un progetto in “allestimento” con una nuova legge elettorale, che prevede un sistema elettorale proporzionale con un alto sbarramento di accesso e premi elettorali altissimi.

La legge elettorale potrebbe anche prevedere l’indicazione del nome del candidato presidente del consiglio nella scheda elettorale, il che costituirebbe una truffa di un falso proporzionale e una sottrazione al presidente della Repubblica delle prerogative di scelta del capo di governo, violando la Costituzione. La situazione non è esaltante, con un Parlamento “diroccato” fatto di nominati costretti per lo più a convertire i decreti legge dell’esecutivo, dominus incontrastato. La vera questione del Paese è la tenuta della democrazia e la libertà. Le manovre sono in atto soprattutto dopo l’ultima tornata elettorale.