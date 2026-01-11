4.9 C
Italia verso il Mercosur

Da stranotizie
Le prospettive per le imprese italiane sono molto favorevoli, grazie alla possibilità di raddoppiare il giro d’affari nel medio termine fino a 14 miliardi e alla cancellazione di dazi pesanti, che vale 4 miliardi nel breve termine. I mercati del Mercosur possono garantire una spinta decisiva per raggiungere l’obiettivo di 700 miliardi di export. Il made in Italy esporta in Brasile, Argentina, Paraguay, Uruguay e Bolivia per un valore vicino ai 7,5 miliardi e potrebbe crescere di un 40% all’anno.

Le industrie italiane possono già risparmiare un miliardo all’anno in dazi e tariffe restrittive locali, come ad esempio la meccanica che attualmente paga il 35% di dazi in Brasile. La cancellazione di questi dazi potrebbe favorire l’aumento delle esportazioni di macchinari e prodotti italiani. Inoltre, il Mercosur è un mercato in crescita, con un decimo della popolazione mondiale e una forte domanda di prodotti italiani, come la meccanica, l’automotive, la farmaceutica e il lusso.

L’Italia può sfruttare queste opportunità aumentando la competitività e l’innovazione, migliorando la logistica e le reti di vendita, e integrando le industrie locali nelle catene del valore internazionale. Le stime indicano che la meccanica potrebbe crescere di un miliardo, l’automotive di 260 milioni e la moda di 220 milioni. Anche i servizi e l’agrifood possono trarre beneficio da questo accordo, con un export aggiuntivo annuo fino a 400 milioni.

