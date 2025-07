Italia verso il 2026: sfide e opportunità tra deficit e difesa

Il governo italiano è in fase di negoziazione con Bruxelles per chiudere la procedura di deficit eccessivo, un capitolo critico nei rapporti con l’Unione Europea. Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha dichiarato che per la prima volta non si prevede una manovra correttiva nella prossima legge di Bilancio, evidenziando l’obiettivo di mantenere il deficit sotto il 3% del PIL entro il 2026, attualmente previsto al 3,3% per il 2025.

Tuttavia, il percorso verso questo traguardo non è privo di ostacoli. Giorgetti ha sottolineato una “asimmetria normativa” riguardante la difesa: mentre i Paesi che si trovano al di sotto della soglia possono incrementare il deficit per finanziare spese militari senza entrare in procedure di monitoraggio, l’Italia, appena sopra il limite, affronta rischi maggiori anche per simili scelte.

Il governo ha aumentato il budget per la difesa per rispettare gli impegni con la NATO e ora cerca una flessibilità applicativa della nuova clausola di difesa, che potrebbe posizionarsi come sfida per il Paese. Dombrovskis, vicepresidente della Commissione Europea, ha confermato il dialogo costruttivo per un’uscita ordinata dalla procedura.

Giorgetti ha ribadito che il deficit per il 2024 è stimato al 3,4% e che l’avanzo primario è tornato positivo, grazie anche a una razionalizzazione delle spese. Nonostante ciò, esperti e istituzioni mettono in guardia: il vero test arriverà nel 2026, quando la flessibilità dei fondi del PNRR non sarà più disponibile.

La Commissione Europea osserva attentamente, avviando procedure per deficit eccessivo contro sette Stati, Italia inclusa, pur lasciando aperta la possibilità di rivedere le valutazioni in autunno. La prossima scadenza cruciale sarà il Documento programmatico di bilancio di ottobre, dove si misurerà la sostenibilità delle promesse governative.