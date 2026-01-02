Italia verso allevamento senza gabbie

Un emendamento alla legge di Bilancio prevede l’istituzione di un fondo per contribuire all’eliminazione delle gabbie degli allevamenti italiani. Si tratta del primo finanziamento pubblico in Italia dedicato esclusivamente alla transizione verso il cage-free del settore zootecnico.

Il fondo prevede 500.000 euro per il 2026 e 1 milione annuo a partire dal 2027. Tuttavia, le cifre iniziali erano molto maggiori, ovvero 3 milioni per il 2026 e 5 milioni dal 2027. La coalizione italiana End the Cage Age accoglie con moderata soddisfazione questa decisione, definendola un “primo passo avanti”, ma si rammarica della riduzione della dotazione iniziale.

Attualmente, in Italia oltre 40 milioni di animali sono ancora confinati in gabbia ogni anno. La scelta del Parlamento risponde anche alla crescente sensibilità sul tema del benessere animale: il 91% delle cittadine e dei cittadini italiani è contrario all’uso delle gabbie individuali negli allevamenti.

La coalizione italiana End the Cage Age è pronta a collaborare con Governo e Parlamento per rendere possibile la transizione verso modelli che tengano maggiormente in conto il benessere animale e lavorerà affinché il fondo venga mantenuto e incrementato negli anni futuri.