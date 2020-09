Caso di coronavirus nella nazionale Under 21 che si è radunata domenica sera a Lignano Sabbiadoro. In una nota la Figc fa sapere che “un calciatore è risultato positivo al tampone effettuato prima del raduno in vista delle gare contro Slovenia e Svezia. Nel rispetto dei protocolli vigenti, lo stesso, oltre ad un altro calciatore venuto a stretto contatto, non sono stati ammessi al ritiro e sono stati posti in isolamento fiduciario, secondo le disposizioni dell’ASL competente tempestivamente avvertita”.

Gli azzurrini allenati da Paolo Nicolato affronteranno giovedì (ore 17:30) in amichevole i pari età della Slovenia allo stadio ‘Guido Teghil’di Lignano Sabbiadoro, sarà il primo impegno a dieci mesi di distanza dall’ultima gara giocata. Martedì 8 settembre l’Italia sfiderà la Svezia a Kalmar per le qualificazioni agli Europei. L’Italia è attualmente seconda in classifica nel Gruppo 1 con 13 punti in 5 partite (4 vittorie e 1 pareggio) e a tre lunghezze dalla capolista Irlanda, che però ha disputato due gare in più. Per qualificarsi all’Europeo gli Azzurrini dovranno chiudere il girone al primo posto o piazzarsi tra le cinque migliori seconde classificate dei nove gruppi, che si uniranno alle nazionali dei due paesi ospitanti, Ungheria e Slovenia, per una fase a gironi con quattro gruppi da quattro squadre che si svolgerà dal 24 al 31 marzo 2021.