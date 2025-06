Italia Under 21: Esordio contro la Romania agli Europei!

L’Italia Under 21 dà il via al suo cammino nell’Europeo, affrontando oggi, mercoledì 11 giugno, la Romania a Trnava, situata a circa 50 chilometri da Bratislava. Questa è la prima giornata del girone A, che include anche Spagna e Slovacchia, padrona di casa.

La partita Italia-Romania sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 2. Inoltre, la Rai offrirà la visione di altre tre partite della fase a gironi su Rai Sport, oltre a tutte le gare dei quarti di finale, semifinali e finale. Tutti gli incontri saranno disponibili anche in streaming su RaiPlay.

