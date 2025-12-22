Italia: un paese con alta propensione al gioco d’azzardo

L’Italia è una delle nazioni europee con la più alta propensione al gioco d’azzardo, con numeri che sono veramente imponenti. I dati più recenti delineano un quadro economico e sociale in profonda trasformazione, con una “raccolta” complessiva che ha superato i 160 miliardi di euro, avvicinandosi alla soglia dei 170 miliardi.

La crescita esponenziale del gioco d’azzardo è guidata dal comparto online, che ha ormai soppiantato la rete fisica tradizionale per volumi e frequenza di gioco. In questo scenario, la tutela del giocatore diventa prioritaria e la ricerca di operatori legali è sempre più frequente. Gli appassionati si orientano verso portali che offrono garanzie di legalità e trasparenza, consultando spesso liste aggiornate dei bookmakers autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il volume d’affari del gioco d’azzardo supera la spesa sanitaria nazionale, con quasi 170 miliardi di euro “bruciati” nel sistema dell’azzardo. Sebbene una parte consistente di questa somma rientri nelle tasche dei giocatori sotto forma di vincite, la spesa effettiva, ovvero il denaro perso definitivamente dai cittadini, si attesta su decine di miliardi.

Le scommesse sportive recitano la parte del leone, trainate da una cultura calcistica radicata e dalla facilità di accesso tramite smartphone. Il segmento delle scommesse ha registrato i tassi di crescita più elevati, complice anche una narrazione che spesso sovrappone la competenza sportiva all’alea del gioco.

L’aumento vertiginoso della raccolta porta con sé inevitabili conseguenze sul tessuto sociale, con un incremento delle richieste di aiuto per dipendenze patologiche. Il fenomeno della ludopatia rappresenta il rovescio della medaglia di questi introiti record. Lo Stato incassa miliardi di euro ogni anno dalla tassazione sui giochi, ma si trova poi a dover gestire i costi sociali e sanitari derivanti dalle dipendenze che il sistema stesso contribuisce a generare.