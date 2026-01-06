12.5 C
Roma
martedì – 6 Gennaio 2026
Gossip

Italia, Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo

Da stranotizie
Italia, Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo

Sarebbe tornata la serenità tra Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo, genitori di Enea. A distanza di pochi mesi dalla nascita del piccolo, sono iniziate a circolare voci relative a una profonda crisi di coppia, poiché i due non appaiono insieme pubblicamente da tempo.

Il cantante e la figlia di Heather Parisi non hanno mai commentato le indiscrezioni sul loro conto, senza conferme o smentite. L’ipotesi che i due abbiano affrontato una rottura non sarebbe per nulla infondata, ma oggi avrebbero ritrovato la serenità e il coraggio di riunire la famiglia.

L’esperto di gossip Alessandro Rosica sostiene che Ultimo e la compagna hanno deciso di “riprovarci” e sono tornati insieme, grazie al ruolo fondamentale della famiglia di lui e degli amici nella riappacificazione di coppia. I diretti interessati hanno preferito rimanere in silenzio, senza rilasciare alcuna esternazione.

Dopo la nascita di Enea, Jacqueline e l’artista romano hanno smesso di immortalarsi insieme, un dettaglio non da poco considerando che fin dall’inizio della loro relazione hanno condiviso scatti romantici. L’influencer è anche al centro della cronaca rosa per il legame turbolento con la madre Heather Parisi, che ha espresso il desiderio di conoscere il nipotino Enea e ha affermato di essere orgogliosa di Jacqueline.

Articolo precedente
Venezuela, Usa sotto accusa all’Onu
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.