Italia, Ultimo e Jacqueline Luna Di Giacomo

Sarebbe tornata la serenità tra Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo, genitori di Enea. A distanza di pochi mesi dalla nascita del piccolo, sono iniziate a circolare voci relative a una profonda crisi di coppia, poiché i due non appaiono insieme pubblicamente da tempo.

Il cantante e la figlia di Heather Parisi non hanno mai commentato le indiscrezioni sul loro conto, senza conferme o smentite. L’ipotesi che i due abbiano affrontato una rottura non sarebbe per nulla infondata, ma oggi avrebbero ritrovato la serenità e il coraggio di riunire la famiglia.

L’esperto di gossip Alessandro Rosica sostiene che Ultimo e la compagna hanno deciso di “riprovarci” e sono tornati insieme, grazie al ruolo fondamentale della famiglia di lui e degli amici nella riappacificazione di coppia. I diretti interessati hanno preferito rimanere in silenzio, senza rilasciare alcuna esternazione.

Dopo la nascita di Enea, Jacqueline e l’artista romano hanno smesso di immortalarsi insieme, un dettaglio non da poco considerando che fin dall’inizio della loro relazione hanno condiviso scatti romantici. L’influencer è anche al centro della cronaca rosa per il legame turbolento con la madre Heather Parisi, che ha espresso il desiderio di conoscere il nipotino Enea e ha affermato di essere orgogliosa di Jacqueline.