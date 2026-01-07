Italia Ucraina

La premier Giorgia Meloni ha partecipato alla riunione dei Volenterosi per l’Ucraina all’Eliseo, dove ha confermato la posizione dell’Italia di non inviare truppe sul campo, ma solo supporto logistico. Questo include l’addestramento in Italia dei soldati di Kiev e la disponibilità a un monitoraggio in caso di cessate il fuoco. L’Italia è anche pronta a mettere a disposizione dell’Ucraina satelliti come i Cosmo-Skymed se la Russia non dovesse rispettare i patti.

La premier ha anche ribadito l’approccio costruttivo e equilibrato con gli Stati Uniti, nonostante le tensioni sulla questione della Groenlandia. La riunione all’Eliseo ha visto la partecipazione di 34 leader, tra cui il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente ucraino Zelensky.

Meloni ha anche avuto brevi incontri con i leader presenti, tra cui il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer e gli inviati americani Kushner e Witkoff. La nota ufficiale di Palazzo Chigi parla di “procedure costituzionali” prima dell’ultimo sì, quello che conta, e il pensiero corre alla politica italiana e a un voto del Parlamento per dare il via libera al sostegno a Kiev in una fase di cessate il fuoco.

La premier ha fatto inserire nel comunicato di Palazzo Chigi un passaggio che è un’accortezza nei confronti della Lega di Matteo Salvini, da sempre molto rigida su qualsiasi coinvolgimento dell’Italia nel conflitto. Dopo la riunione, Meloni ha lasciato l’Eliseo senza fare dichiarazioni, e resta in ballo una visita alla Casa Bianca a fine mese con i principali leader europei se la situazione in Ucraina dovesse sbloccarsi.