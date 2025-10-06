Italia: Turismo Religioso e Sostenibilità come Futuro

Recentemente, Roma ha accolto un evento significativo: il Global Leaders Dialogue, il primo Global Summit del World Travel & Tourism Council (WTTC) mai tenuto in Italia. Durante la cerimonia inaugurale, la premier Giorgia Meloni ha sottolineato il ruolo fondamentale dell’Italia nel panorama turistico globale.

In occasione della Giornata Mondiale del Turismo, celebrata il 27 settembre, è stato annunciato il tema del 2025, ‘Turismo e Trasformazione Sostenibile’. Questo concetto evidenzia come il turismo possa agire come un motore per lo sviluppo economico, la tutela ambientale e la promozione della pace.

Biagio Maimone, nuovo Coordinatore per l’Italia della Rete Mondiale del Turismo Religioso, ha posto l’accento sul turismo religioso, definendolo una fonte di spiritualità e solidarietà. Maimone interverrà al Congresso Mondiale del Turismo dedicato al Giubileo 2025, in programma a Roma.

Secondo Maimone, “Il turismo religioso non muove solo corpi, ma coscienze; non consuma risorse, le custodisce.” Ha fatto riferimento agli insegnamenti di Papa Francesco sulla connessione tra uomo e natura e all’impegno sociale di Papa Leone XIII per sottolineare la necessità di una nuova economia solidale e una cultura di pace.

Mons. Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, ha anche evidenziato l’importanza della bellezza naturale e del patrimonio culturale nel promuovere la cura della “casa comune”.

Maimone ha concluso affermando che il turismo religioso è una leva di sviluppo economico e sociale, posizionando l’Italia come il cuore del turismo religioso mondiale grazie alla sua profonda connessione tra fede, arte e bellezza.