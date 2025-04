Italia-Turchia, oggi Meloni incontra Erdogan: gli accordi in discussione

Oggi, Giorgia Meloni incontrerà il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan a Villa Pamphili per il quarto vertice Roma-Ankara, con l’intento di rafforzare la cooperazione economica. Si prevedono oltre dieci intese commerciali e discussioni su questioni regionali e globali. Successivamente, Meloni ed Erdoğan parteciperanno al business forum Italia-Turchia, con la presenza di 620 aziende, di cui 345 italiane e 275 turche. Il forum si concentrerà su temi come infrastrutture, energia, manifattura avanzata e difesa, con un focus particolare sul Made in Italy.

Dopo un pranzo di networking, ci sarà una sessione plenaria che includerà una tavola rotonda sulle opportunità di investimento in entrambi i Paesi. Interverranno rappresentanti di enti governativi e industriali, culminando con la firma di vari accordi commerciali. Sarà poi discusso il sostegno finanziario al partenariato economico, coinvolgendo Cassa Depositi e Prestiti e controparti turche.

I rapporti economici tra Italia e Turchia stanno crescendo significativamente, con un volume di scambi previsto di 29,7 miliardi di euro nel 2024, un incremento del 15,2% rispetto al 2023. Le esportazioni italiane hanno raggiunto 17,6 miliardi di euro (+24%), con importazioni a 12 miliardi (+4,4%). L’Italia si posiziona come quarto fornitore e quinto mercato di destinazione per la Turchia, rimanendo il primo partner commerciale nella regione mediterranea e il secondo nell’UE, dopo la Germania. Gli investimenti diretti italiani in Turchia ammontano a 5,7 miliardi di euro, mostrando un’attività forte nei settori strategici, tra cui infrastrutture e energia.