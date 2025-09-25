19.4 C
Italia trionfa nel canottaggio ai Mondiali di Shanghai

L’Italia ha debuttato in modo straordinario nei Mondiali di canottaggio a Shanghai. Nella prima giornata di finali, l’equipaggio del quattro di coppia ha suscitato grande attesa e ha rispettato le aspettative, conquistando una medaglia d’oro.

Il quartetto, composto da Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, aveva già vinto l’argento ai Giochi olimpici di Parigi. Questa volta, ha realizzato una gara eccezionale, partendo a una velocità impressionante fin dalle prime battute. Gli azzurri hanno saputo creare un significativo vantaggio sulla concorrenza, gestendo abilmente il loro imbarco fino alla fine della gara. Hanno tagliato il traguardo con un distacco nettissimo, oltre due secondi, rispetto al secondo classificato, la Gran Bretagna, e al terzo, la Polonia.

Questa vittoria segna un importante traguardo per l’Italia, che non centrava il podio in questa specialità da sette anni.

