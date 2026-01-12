Italia tra le regioni più richieste in Europa

L’Italia si conferma la regina del turismo europeo e tra le 20 regioni più cercate spiccano 5 perle del Belpaese. La nuova classifica stilata da Eurostat parla chiaro: l’attrattività delle destinazioni italiane, nel turismo nazionale e internazionale, continua a crescere nonostante le sfide legate alla concorrenza europea e ai cambiamenti nei flussi dei viaggiatori.

Secondo gli ultimi dati Eurostat, il primato dal punto di vista turistico è andato all’Andalusia, con 13,3 milioni di notti prenotate. Al secondo posto si trova la croata Jadranska Hrvatska, seguita al terzo posto dall’Île-de-France. Le regioni più richieste appartengono a soli 5 Paesi: Spagna e Francia dominano con 6 regioni ciascuna, l’Italia segue con 5 regioni, il Portogallo ne conta 2 e la Croazia è presente con una sola regione.

La regione più richiesta in Italia è il Veneto, seguito dalla Toscana, dalla Lombardia, dal Lazio e dall’Emilia-Romagna. Queste regioni offrono un mix unico di cultura, natura e tradizione, elementi che continuano a rendere il Paese un punto di riferimento internazionale per i viaggiatori. La crescita delle prenotazioni tramite piattaforme online conferma come il turismo stia diventando sempre più digitale, flessibile e orientato all’esperienza. Le regioni italiane che rientrano nella top 20 sono quelle che meglio riescono a combinare patrimonio culturale, natura, città d’arte e servizi turistici evoluti, rispondendo alle esigenze di un viaggiatore sempre più consapevole e internazionale.