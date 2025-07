Italia tra i big dell’AI: investimenti e sfide globali

L’intelligenza artificiale (AI) sta rapidamente evolvendo e trovando applicazioni in numerosi settori, modificando il panorama tecnologico globale. Il report AI Index 2025 di Stanford, punto di riferimento per il monitoraggio dell’AI, rivela che l’Italia ha raggiunto una posizione di rilievo, diventando uno dei principali attori mondiali.

Nel 2024, l’Italia ha investito 860 milioni di dollari in AI, collocandosi tra i primi 15 paesi per investimenti nel settore. Inoltre, il paese è terzo a livello globale per sperimentazioni cliniche basate su AI, preceduto solo da Stati Uniti e Cina. Questo dato evidenzia un forte impegno nel settore sanitario, supportato da un robusto tessuto universitario e da iniziative pubbliche innovative.

A livello globale, gli investimenti in AI hanno raggiunto i 252,3 miliardi di dollari, mostrando un aumento del 25,5% rispetto all’anno precedente. L’analisi sottolinea una crescente apertura del mercato, con una maggiore distribuzione geografica degli investimenti.

Il report mette in luce anche la democratizzazione dell’intelligenza artificiale. Nuovi modelli open source stanno emergendo, abbassando le barriere d’ingresso e consentendo a attori meno potenti di sviluppare applicazioni avanzate. Questo cambiamento offre opportunità significative all’Europa, contribuendo a un ecosistema tecnologico più variegato e inclusivo.

L’approvazione dell’AI Act da parte dell’Unione Europea segna un’importante svolta normativa, mirata a garantire trasparenza e sicurezza nella regolazione della tecnologia. Tuttavia, l’Italia deve ancora adottare un ruolo più attivo nel plasmare le politiche e le normative che governano l’AI, un passo fondamentale per sfruttare il potenziale del settore e mantenere competitività a livello internazionale.