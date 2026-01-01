9.9 C
Italia: tecnologia contro i rifiuti marini

È stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra il Comune di Termoli, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, Innovation SEA, The Nest Company e RES – Recupero Etico Sostenibile. La sfida è quella di recuperare e gestire i rifiuti sommersi, che ogni anno si depositano sui fondali marini, invisibili agli occhi ma devastanti per gli ecosistemi.

La Legge SalvaMare regolamenta la raccolta dei rifiuti accidentalmente pescati in mare e consente ai pescatori di conferire a terra i rifiuti, attribuendo alle Autorità di Sistema Portuale un ruolo centrale nella gestione dei RAP. I cittadini italiani contribuiscono alla gestione dei RAP attraverso una quota della TARI.

SEA TRACE è la prima soluzione digitale completa per monitorare e gestire i rifiuti marini, basata su una tecnologia blockchain brevettata da The Nest Company. La piattaforma traccia l’intero ciclo di vita dei rifiuti, dalla raccolta in mare al trattamento finale, e crea un passaporto digitale per ogni lotto di rifiuto.

La piattaforma offre un triplice vantaggio: ambientale, in quanto contrasta la dispersione di plastica e microplastiche in mare; sociale, poiché valorizza il ruolo delle comunità costiere; e gestionale, nel creare un modello certificabile e replicabile in grado di diventare riferimento per altri porti italiani.

I promotori del progetto affermano che SEA TRACE rappresenta un passo concreto nell’applicazione della Legge SalvaMare e che la piattaforma supporta non solo i pescatori nella gestione quotidiana dei rifiuti marini, ma anche tutte le istituzioni coinvolte a terra, assicurando efficienza, tracciabilità e sostenibilità dell’intero processo.

La sperimentazione parte da Termoli e dal Molise, con l’obiettivo di estendersi progressivamente lungo tutto l’Adriatico meridionale. Grazie agli accordi siglati con Federpesca e FederOP, SEA TRACE potrà essere su scala nazionale, coinvolgendo oltre 10.000 operatori del settore della pesca.

