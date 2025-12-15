Italia: tasso di interesse legale

Recentemente, sono stati introdotti diversi aggiornamenti e chiarimenti nel campo del diritto e della fiscalità. Il Tool applicativo per i contratti di Rent to buy immobiliare gestisce gli aspetti fiscali per tutta la durata del contratto, incluso l’eventuale riscatto e i relativi aspetti contabili, distinguendo il caso in cui siano soggetti “privati” e/o agiscano nell’ambito di un’attività d’impresa.

Inoltre, è stato fissato un nuovo tasso degli interessi legali, pari all’1,60 annuo, che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2026. Ciò comporterà una minore onerosità per il ravvedimento operoso e per la definizione degli istituti deflattivi del contenzioso.

L’INPS ha comunicato l’avvenuta conclusione delle operazioni di calcolo e liquidazione di due importanti somme accessorie, che verranno erogate con la rata di pensione di dicembre 2025: l’importo aggiuntivo e la quattordicesima mensilità per i soggetti che hanno maturato il diritto nel secondo semestre dell’anno.

Sono state inoltre fornite indicazioni sugli aspetti fiscali per l’acquisto della prima casa da parte di cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE, e sono stati chiariti i requisiti per l’iscrizione al RUNTS per le fondazioni straniere.

La Corte Costituzionale e il TAR Campania si sono espressi su due questioni rilevanti per il diritto civile e amministrativo, riguardanti la sospensione della prescrizione e l’affidamento di servizi sociali.

Infine, è stato pubblicato il D.lgs. 184/2025, recante Codice degli incentivi, che entra in vigore il 1 gennaio 2026, e sono state fornite informazioni sulle comunicazioni delle CGT e sull’app IO. Il tasso di interesse legale è stato fissato al 1,6 dal 1 gennaio 2026, e il TAR del Lazio ha respinto la sospensione del Regolamento elettorale dei commercialisti, aprendo la strada alle elezioni.