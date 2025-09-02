Italia, Tajani promuove aiuti e cessate il fuoco a Gaza

Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, ha dichiarato che l’Italia è impegnata nel tentativo di ottenere un cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Per raggiungere un accordo, stanno lavorando attivamente, nonostante la situazione sia complessa. Contemporaneamente, hanno avviato il progetto “Food for Gaza” per supportare la popolazione civile e stanno accogliendo in Italia bambini palestinesi bisognosi di cure, insieme alle loro famiglie. L’Italia si posiziona tra i paesi che hanno accolto il maggior numero di rifugiati palestinesi da Gaza, insieme a Qatar, Egitto, Turchia ed Emirati Arabi Uniti.

Sul fronte politico, Tajani ha segnalato che la situazione è complicata a causa dei continui attacchi dei coloni israeliani alle comunità palestinesi in Cisgiordania. Ha sottolineato l’importanza di riunificare Gaza e Cisgiordania e di convincere Israele che una soluzione basata su due Stati è necessaria per garantire una pace duratura.

Inoltre, l’Italia è pronta a inviare forze militari, previa decisione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, per aiutare nella ricostruzione dello Stato palestinese in un periodo di transizione. Tajani ha menzionato che una missione potrebbe essere guidata da un paese arabo, come discusso con il ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita, potenzialmente candidato a dirigere l’operazione.