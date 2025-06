Italia superata la Francia: boom del turismo nel 2024!

Nel 2024, l’Italia ha registrato un aumento significativo nel numero di arrivi e presenze turistiche, superando per la prima volta la Francia. Gianluca Caramanna, responsabile del Dipartimento Turismo di Fratelli d’Italia, ha espresso soddisfazione per questo traguardo, riconoscendo il contributo fondamentale degli imprenditori del settore.

Caramanna ha evidenziato anche una ripresa del mercato domestico, con un incremento del 4% di italiani che scelgono di vacanzare nel proprio paese. Negli anni precedenti, il turismo era principalmente trainato dai visitatori stranieri, in particolare dagli statunitensi, ma ora si inizia a vedere l’emergere di nuovi mercati.

In merito al fenomeno dell’overtourism, Caramanna ha affermato che si tratta di un termine che può essere fuorviante, considerandolo un potenziale deterrente per coloro che intendono scegliere l’Italia come meta turistica.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.cremaoggi.it