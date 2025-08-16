31.8 C
Roma
sabato – 16 Agosto 2025
Economia

Italia supera Gran Bretagna: sorpasso storico del Pil pro capite

Da StraNotizie
Italia supera Gran Bretagna: sorpasso storico del Pil pro capite

L’Italia sta recuperando terreno rispetto al Regno Unito, con il Pil pro capite che ha superato quello britannico dopo due decadi in cui il Paese di Londra ha avuto il primato. Questo sorpasso, certificato dalla Banca Mondiale, è dovuto a vari fattori, tra cui l’inflazione, l’immigrazione, l’impatto dei fondi del Pnrr e la crescita demografica. Il Pil pro capite degli italiani ha raggiunto i 60.847 dollari, mentre quello degli inglesi è di 60.620 dollari.

Questo cambiamento ricorda un episodio simile del 1987, quando per l’ultima volta gli italiani superarono i britannici. Tuttavia, dal 2001, l’Italia era scivolata nuovamente all’ultimo posto fino al recente progresso. La notizia non ha suscitato ottimismo nei media britannici, che la interpretano come un campanello d’allarme per il governo di Keir Starmer, suggerendo la necessità di una revisione della politica economica.

Analizzando la situazione demografica, il Regno Unito ha visto una crescita della popolazione, mentre l’Italia ha registrato un calo demografico. Questo ha permesso di aumentare la ricchezza pro capite, nonostante una crescita del Pil simile negli ultimi anni. Molti esperti riconoscono il lavoro del governo italiano, enfatizzando però che il vero motore di questo sorpasso è il differenziale demografico.

Secondo George Buckley di Nomura, l’andamento dell’economia italiana è anche influenzato dai fondi europei post-pandemia. Anche se dal 2021 al 2026 si prevede che il Regno Unito crescerà più velocemente in termini assoluti, l’Italia potrebbe superarlo nel Pil pro capite in ogni anno di questo periodo.

Articolo precedente
Vertice in Alaska: tensioni europee e spiragli di pace per l’Ucraina
Articolo successivo
Addio a Pippo Baudo: la leggenda della TV italiana a 89 anni
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.