Italia supera Gran Bretagna: sorpasso storico del Pil pro capite

L’Italia sta recuperando terreno rispetto al Regno Unito, con il Pil pro capite che ha superato quello britannico dopo due decadi in cui il Paese di Londra ha avuto il primato. Questo sorpasso, certificato dalla Banca Mondiale, è dovuto a vari fattori, tra cui l’inflazione, l’immigrazione, l’impatto dei fondi del Pnrr e la crescita demografica. Il Pil pro capite degli italiani ha raggiunto i 60.847 dollari, mentre quello degli inglesi è di 60.620 dollari.

Questo cambiamento ricorda un episodio simile del 1987, quando per l’ultima volta gli italiani superarono i britannici. Tuttavia, dal 2001, l’Italia era scivolata nuovamente all’ultimo posto fino al recente progresso. La notizia non ha suscitato ottimismo nei media britannici, che la interpretano come un campanello d’allarme per il governo di Keir Starmer, suggerendo la necessità di una revisione della politica economica.

Analizzando la situazione demografica, il Regno Unito ha visto una crescita della popolazione, mentre l’Italia ha registrato un calo demografico. Questo ha permesso di aumentare la ricchezza pro capite, nonostante una crescita del Pil simile negli ultimi anni. Molti esperti riconoscono il lavoro del governo italiano, enfatizzando però che il vero motore di questo sorpasso è il differenziale demografico.

Secondo George Buckley di Nomura, l’andamento dell’economia italiana è anche influenzato dai fondi europei post-pandemia. Anche se dal 2021 al 2026 si prevede che il Regno Unito crescerà più velocemente in termini assoluti, l’Italia potrebbe superarlo nel Pil pro capite in ogni anno di questo periodo.