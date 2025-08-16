Italia supera Gran Bretagna: analisi del Pil pro capite

ROMA – Un recente rapporto della Banca Mondiale ha rivelato che l’Italia ha superato la Gran Bretagna in termini di PIL pro capite, segnando un cambio significativo dopo decenni di prevalenza britannica. Le cause di questo sorpasso includono fattori come l’inflazione, l’immigrazione, l’impatto dei fondi del Pnrr e, in particolare, le differenze nella crescita demografica.

Negli anni passati, l’Italia aveva già superato la Gran Bretagna nel 1987. Tuttavia, dal 2001 ha vissuto un declino, fino a riprendere il primato attuale. Adesso, il PIL pro capite italiano è di 60.847 dollari, mentre quello inglese è di 60.620 dollari. La notizia non è stata accolta con entusiasmo nel Regno Unito, dove il “Telegraph” ha definito il dato un “campanello d’allarme” per il premier Keir Starmer.

Gli esperti attribuiscono il sorpasso anche all’importante fattore demografico. Mentre la Gran Bretagna ha visto un aumento della popolazione, in Italia si registra un calo demografico costante. Questo incide sulla ricchezza pro capite, rendendo gli italiani relativamente più ricchi.

La performance dell’Italia è anche influenzata dai piani di ripresa post-pandemia che hanno attivato fondi europei significativi. George Buckley, capo economista per il Regno Unito e l’eurozona, ha notato che, nei prossimi anni, sebbene la crescita complessiva del Regno Unito supererà quella italiana in quattro anni su sei, in termini pro capite, l’Italia avrà la meglio in tutti questi anni.