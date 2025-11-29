6 C
Roma
sabato – 29 Novembre 2025
Attualità

Italia-Stati Uniti amichevole

Da stranotizie
Italia-Stati Uniti amichevole

La Nazionale italiana di calcio femminile si sta preparando per la prima amichevole contro gli Stati Uniti, in programma alle 19 locali. Il commissario tecnico Andrea Soncin e la giocatrice Elena Linari hanno partecipato a una conferenza stampa per parlare dell’imminente partita e del percorso di crescita della squadra. Soncin ha sottolineato l’importanza di giocare con coraggio e di voler vincere, anche contro avversarie di alto livello come gli Stati Uniti. Ha anche evidenziato che l’obiettivo è quello di scalare un altro gradino del percorso di crescita e di prepararsi per il Mondiale.

Linari ha condiviso l’entusiasmo del Ct e ha sottolineato che l’atmosfera dell’Inter&Co Stadium sarà un’esperienza unica. Ha anche evidenziato che la squadra deve essere spensierata e divertirsi, senza paura di giocare il pallone. La partita contro gli Stati Uniti sarà un’opportunità per il gruppo di fare esperienza e di crescere.

La Nazionale italiana è composta da 23 giocatrici, tra cui Rachele Baldi, Francesca Durante, Laura Giuliani, Valentina Bergamaschi, Lisa Boattin e altre. La squadra è pronta a sfidare gli Stati Uniti e a dare il massimo per ottenere un risultato positivo.

Articolo precedente
Contro il Banco 2: Il Trailer USA è Qui
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.