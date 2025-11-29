Italia-Stati Uniti amichevole

La Nazionale italiana di calcio femminile si sta preparando per la prima amichevole contro gli Stati Uniti, in programma alle 19 locali. Il commissario tecnico Andrea Soncin e la giocatrice Elena Linari hanno partecipato a una conferenza stampa per parlare dell’imminente partita e del percorso di crescita della squadra. Soncin ha sottolineato l’importanza di giocare con coraggio e di voler vincere, anche contro avversarie di alto livello come gli Stati Uniti. Ha anche evidenziato che l’obiettivo è quello di scalare un altro gradino del percorso di crescita e di prepararsi per il Mondiale.

Linari ha condiviso l’entusiasmo del Ct e ha sottolineato che l’atmosfera dell’Inter&Co Stadium sarà un’esperienza unica. Ha anche evidenziato che la squadra deve essere spensierata e divertirsi, senza paura di giocare il pallone. La partita contro gli Stati Uniti sarà un’opportunità per il gruppo di fare esperienza e di crescere.

La Nazionale italiana è composta da 23 giocatrici, tra cui Rachele Baldi, Francesca Durante, Laura Giuliani, Valentina Bergamaschi, Lisa Boattin e altre. La squadra è pronta a sfidare gli Stati Uniti e a dare il massimo per ottenere un risultato positivo.