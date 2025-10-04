La stabilità politica ed economica dell’Italia ha suscitato l’attenzione degli analisti francesi, i quali vedono nel governo di Giorgia Meloni un esempio di un partito di destra radicale capace di gestire un importante Stato europeo. Tuttavia, esaminando più a fondo la situazione, emerge che i casi di Fratelli d’Italia e del Rassemblement National sono nettamente differenti.

Fratelli d’Italia ha una lunga storia di partecipazione alle coalizioni di governo, e le sue politiche non costituiscono una rottura rispetto ai governi precedenti. L’analisi evidenzia che le dinamiche interne al sistema parlamentare italiano, spesso criticato in Francia, sono fondamentali per comprendere la situazione attuale.

Mentre la Francia attraversa un periodo di instabilità politica, l’Italia mostra segni di stabilità. Recentemente, il tasso di interesse per il debito pubblico italiano ha raggiunto un livello simile a quello francese, riflettendo la percezione positiva da parte dei mercati della situazione economica italiana.

Gli esperti notano che la stabilità economica italiana, rispetto all’accumulo di deficit francese, viene interpretata come un segno positivo per il governo Meloni, che sembra difficile da paragonare al Rassemblement National. Dal 2013, la Lega di Matteo Salvini ha introdotto posizioni più dure in materia di immigrazione, influenzando l’ideologia della destra italiana.

Sotto la guida di Meloni, l’azione di governo ha mantenuto politiche fiscali prudenti, continuando una tradizione già avviata dai predecessori. Le spese pubbliche, come il controverso “superbonus”, sono state ristrutturate per limitare il loro impatto negativo sulle finanze.

Le istituzioni italiane si caratterizzano per la capacità di formare coalizioni, una differenza cruciale rispetto alla Francia, dove la figura presidenziale è predominante. In Italia, il Presidente della Repubblica svolge un ruolo di mediazione, evitando di prendere parte alle lotte politiche quotidiane. Questo sistema offre lezioni significative sui modelli istituzionali, mostrando come la democrazia parlamentare possa essere efficace anche senza un forte leader esecutivo.