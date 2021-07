La partita Italia Spagna ieri sera si è conclusa ai calci di rigore dopo che Alvaro Morata ha portato la sua squadra ad pareggio dopo il goal ricevuto da Federico Chiesa. Un calcio in porta che, se non fatto, avrebbe permesso all’Italia di chiudere la partita un’ora prima senza arrivare ai tempi supplementari e – successivamente – anche ai calci di rigore.

Se gli italiani sul goal di Chiesa hanno gioito, su quello di Morata no.

Appena il calciatore ha fatto il goal all’Italia il profilo Instagram di sua moglie, Alice Campello, è stato preso di mira dai follower italiani che hanno augurato alla donna tumori, infarti, casa bruciata e chi più ne ha più ne metta. Insulti rivolti a lei, a suo marito e soprattutto ai suoi figli. Questo perché Alice Campello è italiana e suo marito, spagnolo, ha fatto un goal all’Italia. Rendiamocene conto.

Questa volta Alice Campello non ha lasciato perdere e dopo la partita Italia Spagna ha pubblicato su Instagram Stories tutte le offese ricevute (senza neanche censurare gli utenti, che si prendessero le responsabilità di ciò che dicono) e si è così sfogata:

“Sinceramente non sto soffrendo per nessuno di questi messaggi, davvero. Non penso nemmeno che sia un fattore di ‘italiani’ ma di ignoranza. Penso però che se fosse successo ad una ragazza più fragile sarebbe stato un problema. Ricordiamoci che è uno sport per unire non per sfogare le vostre frustrazioni. Spero davvero in un futuro si possano prendere provvedimenti seri per questo tipo di persone perché è vergognoso e inaccettabile”.