Italia sotto accusa: ma è davvero un paradiso fiscale?

Il premier francese Bayrou accusa l’Italia di praticare dumping fiscale, ma le statistiche mostrano una pressione fiscale del 50,6% sul reddito. Chi paga queste tasse può attestare che l’Italia non è affatto un paradiso fiscale. In realtà, secondo un rapporto della Cgia di Mestre, i veri paradisi fiscali si trovano in Europa, non nel Mediterraneo.

I cinque principali paradisi fiscali del mondo sono, in effetti, Paesi europei: Lussemburgo, Irlanda, Svizzera, Paesi Bassi e Belgio. Questi Stati hanno creato un contesto fiscale favorevole, attirando investimenti con aliquote vantaggiose per le multinazionali e regimi particolari per i capitali esteri.

A Dublino, per esempio, le grandi aziende tecnologiche beneficiano di tasse molto basse, mentre ad Amsterdam le normative sulle royalties sono molto favorevoli. Il Lussemburgo è noto per le società di comodo e la Svizzera per le sue banche riservate. Anche il Belgio offre “ruling fiscali” personalizzati, generando una competizione interna tra Stati europei.

Un paradiso fiscale è caratterizzato da bassa tassazione, segretezza bancaria e normative accessibili per i capitali esteri, tutte condizioni che l’Italia non rispecchia. Qui, i vantaggi fiscali sono riservati a pochi, frutto di una conoscenza approfondita delle normative.

Al centro del dibattito si trova la flat tax per i cittadini stranieri benestanti, attiva dal 2017 e nota come “norma CR7”. Questa norma consente a chi non è stato residente in Italia di pagare una tassa fissa annuale su redditi esteri, applicabile anche ai familiari.

Bayrou afferma che ci sia un nomadismo fiscale, ma se cerca veri paradisi fiscali, dovrebbe guardare a Bruxelles, Amsterdam o Dublino; l’Italia offre ben poco in tal senso.