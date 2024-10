Italia, sorpresa Spalletti: ecco chi ha chiamato in nazionale

Nicolò Zaniolo è tornato a essere convocato in Nazionale dal ct Luciano Spalletti in vista della partita contro Israele, che si svolgerà il 14 ottobre al Bluenergy Stadium di Udine. L’attaccante, attualmente in forza all’Atalanta dopo aver vestito la maglia della Roma, si unirà al gruppo azzurro dopo la squalifica di Lorenzo Pellegrini, espulso durante il match contro il Belgio.

Spalletti ha sempre dimostrato grande fiducia nelle capacità di Zaniolo, che però ha dovuto affrontare numerosi infortuni negli ultimi anni, compromettendo così le sue prestazioni e la continuità sia a livello di club che di Nazionale. L’ultima volta che Zaniolo ha indossato la maglia azzurra risale a marzo di quest’anno, quando è stato convocato per le amichevoli contro Venezuela e Ecuador. Purtroppo, una frattura al metatarso gli ha impedito di partecipare agli Europei in Germania, dove l’Italia è stata eliminata agli ottavi di finale dalla Svizzera.

Zaniolo ha mostrato sin da giovane un grande talento calcistico, e la sua assenza dalla Nazionale è stata sentita. Le sue ricorrenti problematiche fisiche hanno limitato le sue opportunità di dimostrare il suo valore sia in campo che come elemento di spicco in una squadra di alto livello come quella italiana. Ora, la sua convocazione rappresenta una nuova possibilità per lui di rientrare nel giro della Nazionale e mostrare il suo potenziale.

La partita contro Israele sarà un test importante per l’Italia, che cerca di consolidare la propria posizione nel girone di qualificazione. Zaniolo potrebbe aggiungere una dinamica interessante al gioco della Nazionale, sfruttando le sue abilità offensivo e la sua capacità di creare occasioni. In virtù della sua convocazione, i tifosi sperano che il giocatore possa finalmente trovare la forma fisica ideale e contribuire in modo significativo al successo dell’Italia.

La Nazionale, sotto la guida di Spalletti, continua a cercare i giusti equilibri e l’inserimento di Zaniolo rappresenta un passo nell’esplorazione di nuove soluzioni tattiche per affrontare le sfide future. La speranza è che Zaniolo possa tornare ai suoi livelli migliori e diventare un elemento fondamentale per il cammino della Nazionale azzurra.