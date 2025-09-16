Italia Softball trionfa all’Europeo: analisi del successo

Sabato sera all’Eagles Park di Praga, il Team Italy ha conquistato l’Europeo grazie a un decisivo walkoff di Elisa Cecchetti contro i Paesi Bassi. La soddisfazione del head coach Craig Montvidas era palpabile: “Sono felice per tutti coloro che hanno contribuito a questo successo. Per vincere competizioni di alto livello è fondamentale lavorare insieme, ed è esattamente ciò che abbiamo fatto”.

La squadra ha disputato nove partite, vincendo otto volte e subendo una sola sconfitta contro la Spagna, che non ha influenzato il cammino nel torneo. Tra le vittorie spiccano quelle contro la Repubblica Ceca, i Paesi Bassi e la Gran Bretagna. Montvidas ha descritto il torneo come un’onda che è poi diventata uno tsunami. La finale, a suo avviso, non è stata come le altre. Residente nei Paesi Bassi e ex vincitore di tre Europei con la squadra olandese, ha affermato: “Ho una conoscenza profonda della squadra avversaria. Hanno iniziato forte, ma noi siamo riuscite a rimetterci in gioco e nel secondo tempo abbiamo assistito a un cambiamento decisivo”.

Montvidas, nominato head coach a gennaio, ha riflettuto sulla sua sorpresa nel trovarsi a festeggiare il quarto titolo europeo, dopo quelli vinti con i Paesi Bassi. La chiave del successo, ha spiegato, è stata la buona comunicazione e l’empatia all’interno del gruppo, fondamentale per lavorare in sinergia.

Marco Mazzieri, presidente della FIBS, ha raggiunto Praga durante il torneo per sostenere la squadra. Ha sottolineato come le giocatrici abbiano mostrato un livello di gioco impeccabile, rimarcando che confermarsi campionesse d’Europa non è mai scontato. Ha espresso congratulazioni a tutta la squadra e allo staff, evidenziando il loro spirito di collaborazione come uno dei fattori chiave per il successo.