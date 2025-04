Italia Shore 3: Matteo Diamante rompe il silenzio sulla terza stagione

Italia Shore 3 tornerà su Paramount+ il prossimo anno? È una domanda che molti fan si pongono mentre la seconda stagione si avvicina alla conclusione. Matteo Diamante ha deciso di rispondere attraverso un video su TikTok, chiarendo le modalità di partecipazione e le sue speranze per un’eventuale terza stagione.

Le registrazioni delle stagioni avvengono in estate, solitamente in un mese, e gli episodi vengono trasmessi tra febbraio e aprile dell’anno seguente, seguendo il formato di un episodio a settimana. Diamante ha ricevuto molte domande riguardo ai casting per Italia Shore 3 e ha spiegato che, anche se è il “fan manager”, spera di essere ancora presente in caso di una terza stagione. Ha sottolineato che il gruppo è stato formato in modo naturale, con membri provenienti da diverse città ma uniti da interessi comuni.

Attualmente, non ci sono notizie da Paramount+, e considerando la recente cancellazione di Drag Race Italia, non è escluso che Italia Shore possa subire lo stesso destino. Tuttavia, se il programma dovesse tornare, Diamante si augura che la rappresentanza queer sia ben garantita, specialmente dopo l’arrivo di Axel e Nikita.

In conclusione, molti fan sono in attesa di novità su Italia Shore 3 e la speranza di un ritorno della serie è viva, nonostante l’incertezza attuale riguardo a Paramount+. Matteo Diamante continuerà a informare il pubblico sulle possibili modalità di partecipazione nel caso ci fossero sviluppi futuri.