Italia Shore 3: chi ritorna l’anno prossimo

Italia Shore 3 sarà disponibile su Paramount+ il prossimo anno? I fan si pongono questa domanda dopo la conclusione della seconda stagione. Matteo Diamante ha risposto con un video su TikTok, spiegando che le riprese si svolgono in estate, di solito per un mese, con gli episodi trasmessi tra febbraio e aprile. Le possibilità per un terzo capitolo sembrano esserci.

Diamante ha ricevuto molte domande riguardanti i casting per una possibile terza stagione e ha affermato che, se ci sarà, spera di partecipare di nuovo. Ha sottolineato che la famiglia del programma si è formata naturalmente, con membri provenienti da diverse città ma accomunati da molte caratteristiche. Ha promesso di informare i fan su come partecipare se mai si concretizzerà una nuova stagione.

Tra i ritorni previsti per Italia Shore 3 ci sono sicuramente Giss e Spadino, ma anche Marcolino, che ha dato la propria disponibilità, insieme a nuove entrate come Vincenzo e Alessandro. È probabile che torni anche Nikita, una delle più amate, e Swamy, che ha manifestato interesse su TikTok. Tuttavia, Gaia sembra voler prendere le distanze dal reality, e Drago ha deciso di dedicarsi allo sport. Anche Skino ed Emi hanno espresso il desiderio di tornare, anche se Emi è apparsa poco nella seconda stagione. Infine, Bea, l’ultima entrata nel gruppo, potrebbe sparire dai radar come è entrata.

In sintesi, l’interesse per una terza stagione è alto, ma rimangono molte incognite.