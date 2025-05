Italia Shore 3: Casting Aperto e Ritorno di Spadino?

Dopo il successo delle prime due stagioni, Italia Shore tornerà con un terzo capitolo, le cui riprese si svolgeranno durante l’estate 2025 e la cui uscita è prevista per gennaio 2026. L’annuncio è stato fatto dai concorrenti della seconda edizione tramite un video, nel quale è stata aperta la selezione per i nuovi partecipanti. Tra i volti noti che hanno lanciato l’invito ci sono Gaia, Spadino, Emi e altri protagonisti.

Una questione centrale per i fan riguarda la possibile partecipazione di Spadino. Le riprese di Italia Shore si svolgeranno, come di consueto, tra fine luglio e agosto, periodo in cui Spadino potrebbe essere disponibile, poiché L’Isola dei Famosi dovrebbe concludersi a metà luglio. Tuttavia, il suo ritorno potrebbe influenzare le opportunità di apparire come ospite in eventi estivi, per i quali potrebbero esserci guadagni significativi.

Matteo Diamante ha cercato di chiarire la situazione in un video su TikTok, affermando che la partecipazione di Spadino a L’Isola dei Famosi non preclude la sua eventuale presenza in Italia Shore. Ha specificato che le due esperienze non coincidono temporalmente e che al momento non ci sono conferme ufficiali su chi parteciperà alla nuova stagione.

