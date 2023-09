Italia Shore: 15 anni dopo il successo del Jersey Shore in arrivo una versione italiana

Sono passati circa quindici anni da quando MTV ha proposto ai suoi telespettatori Jersey Shore, un reality show registrato che mostrava le vacanze di un gruppo di italo-americani del New Jersey. Il successo è stato tale che sono nati numerosi spin off, fino a Italia Shore, il neonato che vedrà luce nella primavera del 2024 in esclusiva su Paramount+.

Il Jersey Shore è andato in onda per sette edizioni e ha lanciato personaggi del calibro di Snooki, J-Woww, Pauly D, The Situation e Vinny Guadagnino. Grazie al successo è stato realizzato anche il Geordie Shore, la versione britannica, tutt’ora in onda con la 22esima edizione. Dopo il Regno Unito anche altri paesi hanno realizzato il proprio “Shore”, dalla Germania alla Spagna fino al Messico e il Brasile. Qualche anno fa è stato registrato pure un Super Shore con protagonisti di lingua spagnola provenienti da tutto il mondo: è in quel reality che ha debuttato Elettra Lamborghini.

Le riprese di Italia Shore sono già iniziate e sono svolte in una villa nel Lazio. Non è la prima volta che uno “Shore” viene registrato nel nostro paese, dato che i protagonisti del Jersey Shore anni fa conquistarono Firenze.

Appena venuta in mente la puntata di jersey shore in Italia, programmi cosi belli non ne faranno mai più pic.twitter.com/oey6paRej2 — Matteo Milan (@matteo_milan91) September 9, 2022

Italia Shore nel 2024 in tv

Il comunicato stampa recita così: