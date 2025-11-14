11 C
Roma
venerdì – 14 Novembre 2025
Sport

Italia sfida la Polonia nelle qualificazioni agli Europei Under 21

Da stranotizie
Italia sfida la Polonia nelle qualificazioni agli Europei Under 21

L’Italia prosegue le qualificazioni agli Europei Under 21 di calcio allo Stadio “Miejski w Szczecinie” di Szczecin, affrontando la Polonia. Gli azzurrini, inseriti nel Girone E, hanno l’obiettivo di mantenere la striscia vincente dopo le affermazioni contro Montenegro, Macedonia del Nord, Svezia e Armenia.

Entrambe le squadre arrivano a questo incontro con il punteggio pieno. Attualmente, la Polonia guida la classifica grazie a una differenza reti favorevole, avendo totalizzato 12 punti come l’Italia. La Polonia ha segnato 15 gol senza subirne alcuno, mentre l’Italia ha realizzato 12 reti e ne ha incassate 2. Dietro a loro ci sono Montenegro e Svezia con 6 punti, seguiti dalla Macedonia del Nord con 3 e dall’Armenia ferma a zero punti.

Nella giornata di oggi, oltre a Polonia-Italia, si svolgerà anche Armenia-Montenegro, mentre la partita tra Macedonia del Nord e Svezia si è già conclusa con una vittoria per gli svedesi, 1-4. Attualmente, la classifica vede la Polonia in testa con una differenza reti di +15, seguita dall’Italia con +10.

CLASSIFICA GRUPPO E:
1. Polonia 12 punti (differenza reti +15)
2. Italia 12 punti (differenza reti +10)
3. Montenegro 6 punti (differenza reti 0)
4. Svezia 6 punti (differenza reti -6)
5. Macedonia del Nord 3 punti (differenza reti -7)
6. Armenia 0 punti (differenza reti -12)

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

Articolo precedente
Antibiotico-resistenza in Italia: la salute a rischio
Articolo successivo
Aree interne e sviluppo comunitario in Italia: un dialogo necessario
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.