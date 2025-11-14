Italia sfida la Polonia nelle qualificazioni agli Europei Under 21

L’Italia prosegue le qualificazioni agli Europei Under 21 di calcio allo Stadio “Miejski w Szczecinie” di Szczecin, affrontando la Polonia. Gli azzurrini, inseriti nel Girone E, hanno l’obiettivo di mantenere la striscia vincente dopo le affermazioni contro Montenegro, Macedonia del Nord, Svezia e Armenia.

Entrambe le squadre arrivano a questo incontro con il punteggio pieno. Attualmente, la Polonia guida la classifica grazie a una differenza reti favorevole, avendo totalizzato 12 punti come l’Italia. La Polonia ha segnato 15 gol senza subirne alcuno, mentre l’Italia ha realizzato 12 reti e ne ha incassate 2. Dietro a loro ci sono Montenegro e Svezia con 6 punti, seguiti dalla Macedonia del Nord con 3 e dall’Armenia ferma a zero punti.

Nella giornata di oggi, oltre a Polonia-Italia, si svolgerà anche Armenia-Montenegro, mentre la partita tra Macedonia del Nord e Svezia si è già conclusa con una vittoria per gli svedesi, 1-4. Attualmente, la classifica vede la Polonia in testa con una differenza reti di +15, seguita dall’Italia con +10.

CLASSIFICA GRUPPO E:

1. Polonia 12 punti (differenza reti +15)

2. Italia 12 punti (differenza reti +10)

3. Montenegro 6 punti (differenza reti 0)

4. Svezia 6 punti (differenza reti -6)

5. Macedonia del Nord 3 punti (differenza reti -7)

6. Armenia 0 punti (differenza reti -12)