Italia: settimana lavorativa corta

La settimana lavorativa corta di 4 giorni è stata applicata per la prima volta nel mondo da EssilorLuxottica nello stabilimento Persol di Lauriano, in provincia di Torino. Il progetto coinvolge circa 1.200 dipendenti, tra operai e impiegati, e prevede il venerdì come giorno aggiuntivo di riposo senza riduzioni di stipendio.

I dati raccolti hanno mostrato un miglioramento del benessere individuale, oltre a dati positivi su efficienza, sostenibilità e riduzione degli infortuni. L’assenteismo è calato e la gestione delle presenze è diventata più agile. La novità rientra in una strategia di valorizzazione del capitale umano, che conferma l’impegno dell’azienda verso un modello produttivo che unisce tradizione, innovazione e centralità della persona.

La settimana corta fa parte di un più ampio programma interno denominato Time4You, che promuove nuovi modelli di lavoro orientati al benessere, alla flessibilità e all’efficienza. Il modello include, oltre alla riduzione dell’orario settimanale, anche elementi come la gestione autonoma dei turni, lo smart working e nuove forme di ascolto interno. Time4You è già stato sperimentato in sei stabilimenti italiani, coinvolgendo oltre 3.500 addetti, ed è oggi applicato in modo strutturato.

Il progetto prevede anche un premio qualità fino a 350 euro legato agli obiettivi, un piano per la produzione di componenti per dispositivi wearable, nuovi indicatori di performance e un maggiore ascolto interno. La settimana corta non è un protocollo pronto all’uso, ma richiede una forte volontà manageriale, flessibilità e capacità di adattamento. Le aziende che la adottano devono rivedere turni, obiettivi, strumenti di misurazione e criteri di responsabilizzazione. Il modello Time4You di Luxottica ha già raggiunto oltre 3.500 addetti e si è affermato come formula stabile e pianificata. La settimana corta rappresenta uno dei primi esempi concreti di trasformazione organizzativa nel settore manifatturiero. Portare questo modello in fabbrica significa riscrivere le regole della produttività in chiave sostenibile e partecipativa.