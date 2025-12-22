Italia senza visione sulle pensioni

Le pensioni rappresentano un punto di contatto fondamentale tra demografia e welfare, e la loro gestione rivela la capacità di un governo di affrontare le sfide demografiche. La gestione del dossier pensionistico da parte del ministro Giorgetti evidenzia l’assenza di una visione chiara su come governare un paese in declino demografico.

Il governo ha recentemente restituito all’industria in crisi 3,5 miliardi di euro sottratti per via del flop di industria 5.0, prendendoli dalle pensioni. Questa scelta mostra un grave difetto di visione su come gestire l’economia con il calo demografico.

Nell’ultima legge di bilancio, il ministro dell’economia ha rivendicato prudenza e conti in ordine, ma il modo in cui ci è arrivato racconta una politica fatta di aggiustamenti contraddittori. Il governo ha speso un miliardo di euro per evitare che l’età pensionabile aumentasse automaticamente, ma poi ha allungato di tre mesi le finestre di uscita, ottenendo lo stesso risultato che aveva appena deciso di evitare.

La stessa ambiguità emerge nelle altre misure, come l’Opzione Donna, che è stata svuotata, e la stretta sul riscatto della laurea, che scoraggia l’investimento in capitale umano. Anche l’idea sul Tfr è confusa, evocato non come pilastro della previdenza complementare, ma come strumento per anticipare l’uscita dal lavoro.

Il punto va oltre le pensioni, poiché senza una visione previdenziale non c’è una visione demografica. La demografia è l’unica previsione certa che abbiamo, e la tendenza non si inverte nel tempo utile per i conti pubblici con politiche per la famiglia. Si può solo adattare il sistema di welfare.

Ciò significa più spesa per sanità e non autosufficienza, mentre la scuola avrà inevitabilmente meno studenti e dovrà essere ripensata. L’immigrazione non è una scelta ideologica, ma una necessità economica. Anche il sistema fiscale è figlio di un altro mondo, e dovrebbe essere riequilibrato per tassare più equamente le generazioni.

Le politiche salariali dovrebbero essere ripensate insieme, a partire dalle pensioni. Ma se il ministro dell’Economia non ha una linea chiara nemmeno su questo primo nodo, dove si vuole andare? La sfida decisiva del nostro tempo è la demografia, e affrontarla a colpi di finestre e rinvii non è prudenza, è mancanza di visione.