Italia senza freddo a metà gennaio

Metà gennaio si sta rivelando insolitamente mite, con temperature simili a quelle autunnali. A due settimane dai Giorni della Merla, periodo che secondo la tradizione popolare è il più freddo dell’anno, le temperature sono miti e senza gelo.

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, la fase attuale è diffusamente sopra media termica, con un’influenza del respiro nordafricano che porterà le temperature oltre la media per una decina di giorni. La leggenda meteo degli ultimi 3 giorni di gennaio, conosciuta come i Giorni della Merla, prevede che se il meteo è freddo, la Primavera arriva presto, mentre se è mite, l’Inverno continua.

Le proiezioni indicano un intervallo più rigido alla fine del mese, ma per ora siamo dentro una fase decisamente autunnale. Oltre alle temperature sopra media, sono previste piogge sempre più frequenti da venerdì, con piogge diffuse al Nord e sul versante tirrenico centrale. La neve cadrà sulle Alpi oltre i 1300-1400 metri.

Da lunedì, è prevista la formazione di un ciclone sul Canale di Sardegna con venti di burrasca sulle regioni meridionali e centrali, associati a piogge diffuse, in particolare sulle Isole Maggiori. In sintesi, ci aspetta un periodo autunnale con piogge in intensificazione dal weekend e tanto vento la prossima settimana, mentre il freddo non arriverà prima di 10 giorni.