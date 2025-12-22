Italia, Selvaggia Lucarelli contro Corona

Il caso di Alfonso Signorini è diventato oggetto di discussione e divisione dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona a Falsissimo. Le dichiarazioni, le chat e le testimonianze presentate sono ancora da verificare. Selvaggia Lucarelli si è espressa sulla vicenda, sostenendo che la questione sollevata da Corona avrebbe potuto dare il via a un’inchiesta seria, ma è stata trasformata in qualcosa di peggio.

Secondo Lucarelli, Corona ha ridicolizzato le presunte vittime, trasformandole in bersagli dei social e dei meme. Inoltre, sottolinea che le chat mostrate sono incomplete e invita a non trarre conclusioni affrettate. Lucarelli critica anche il parallelo con Weinstein, evidenziando la differenza tra il ruolo di Signorini e quello di Ronan Farrow, il giornalista che diede il via al caso americano.

Lucarelli sostiene che la posizione di Signorini riflette un’ingenuità legata al sentirsi intoccabile e che non bisognerebbe mai approfittare della propria posizione, soprattutto quando c’è una asimmetria di potere. Inoltre, punta il dito contro l’incoerenza di Corona, che se avesse voluto raccontare un MeToo all’italiana, avrebbe dovuto rispettare la privacy delle vittime.

La storia è ancora in corso e Fabrizio Corona sembra avere abbastanza materiale per un prossimo episodio di Falsissimo. Intanto, Selvaggia Lucarelli non ha lesinato critiche anche ad altri personaggi coinvolti nella vicenda, come Simona Ventura.