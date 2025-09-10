Italia: scoprire il brand turistico e la sua reputazione mondiale

Oggi esploreremo il “brand Italia”, un elemento fondamentale che definisce l’immagine del nostro Paese nel mondo, grazie alle sue straordinarie bellezze. L’Italia mantiene una solida reputazione internazionale, basata su cultura, turismo, cucina, moda e design. Questa reputazione si riflette nelle classifiche globali e nei dati del turismo, evidenziando un’identità autentica e distintiva.

L’Italia si colloca regolarmente tra i primi dieci paesi nel Nation Brands Index, recentemente classificata al 6° posto su 60 nazioni. Si distingue per cultura, patrimonio artistico e turismo, mentre presenta performance meno brillanti in governance e gestione dell’immigrazione. Il FutureBrand Country Index conferma la forza del brand Italia, sottolineando il valore del patrimonio culturale e delle esperienze uniche per i visitatori. Inoltre, secondo lo Statista Brand Strength Index, l’Italia è ai vertici nel turismo e nella moda, ma deve migliorare in tecnologia e innovazione.

Il “Made in Italy” va oltre un semplice marchio, rappresentando cultura, stile e ospitalità. Il nation branding turistico è ormai strategico nella competizione globale, con iniziative che mettono in risalto l’identità e la narrazione delle destinazioni. La Giornata nazionale del Made in Italy, celebrata il 15 aprile, è un’altra manifestazione della volontà di promuovere questo patrimonio.

Nel European Tourism Reputation Index, l’Italia si conferma al primo posto in Europa, con un punteggio di 115,5, supportato da oltre 11,8 milioni di pagine web e 18 milioni di interazioni sui social media. Nonostante ciò, la comunicazione istituzionale necessita di miglioramenti.

Nel 2023, l’industria turistica italiana ha raggiunto record significativi, con 134 milioni di arrivi e 451 milioni di presenze. Il turismo ha generato 52 miliardi di euro, posizionando l’Italia al quinto posto in Europa per ricavi. Il brand turistico italiano è quindi di grande valore, sostenuto da eccellenze culturali e solide performance economiche, ma ha bisogno di innovare nel marketing e di puntare su un turismo più sostenibile e autentico.