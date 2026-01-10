Italia salute mentale nei giovani

Il 42% degli italiani in cerca di lavoro segnala conseguenze negative sulla propria salute mentale, secondo uno studio condotto su oltre 1.500 adulti. Il 55% dei partecipanti descrive la ricerca di un’occupazione come fonte di stress, mentre il 36% riporta conflitti nelle relazioni personali a causa della pressione emotiva. Il 32% degli intervistati ha valutato di rivolgersi a un professionista della psicologia per gestire il carico emotivo. La durata media della ricerca si attesta a 73 giorni, con le donne che impiegano 11 giorni in più rispetto agli uomini.

Le principali fonti di frustrazione sono lo stipendio basso, che rappresenta la prima preoccupazione per il 29% dei candidati, seguito dal ghosting da parte dei datori di lavoro e dalla mancanza di trasparenza sulle retribuzioni. Un candidato su quattro ha subito l’interruzione improvvisa delle comunicazioni dopo l’invio della candidatura o il colloquio. Il 36% degli italiani si è sentito costretto ad accettare la prima offerta ricevuta, anche se non adeguata alle proprie competenze.

Il 57% dei candidati ritiene insufficiente il supporto offerto dalle aziende durante le selezioni. Il 45% degli intervistati chiede maggiore trasparenza sugli stipendi, il 42% desidera tempi di risposta più rapidi e il 22% richiede feedback chiari dopo i colloqui. Il 14% vorrebbe che fosse previsto supporto psicologico durante il processo di selezione.