Italia: salari in calo e povertà crescente, cosa fare?

In Italia, la situazione economica e lavorativa è caratterizzata da salari stagnanti e una crescente perdita di potere d’acquisto. Secondo il rapporto annuale dell’OCSE, Employment Outlook 2025, i salari reali nel Paese sono diminuiti del 7,5% tra il 2021 e il 2025, segnando la performance peggiore tra i principali paesi industrializzati.

A differenza di altri Stati OCSE che hanno recuperato dopo l’impennata inflazionistica post-pandemia, l’Italia continua a essere in difficoltà. Andrea Bassanini, economista OCSE, ha evidenziato come l’Italia resti ultima per la crescita dei salari reali. Anche i recenti aumenti nominali, principalmente dovuti a rinnovi contrattuali, non sono stati sufficienti a riequilibrare il potere d’acquisto.

Le previsioni indicano una crescita dei salari nominali del 2,6% nel 2025 e del 2,2% nel 2026, ma con un’inflazione prevista intorno al 2,2% e all’1,8%, il guadagno reale sarà minimo. In aggiunta, il tasso di occupazione nel primo trimestre del 2025 era al 62,9%, nettamente al di sotto della media OCSE del 70,4%.

L’OCSE ha anche messo in luce il problema della produttività stagnante, che impedisce ai salari di crescere in linea con le aspettative. Inefficienze nei rinnovi dei contratti collettivi e la mancanza di riforme strutturali continuano a ostacolare la ripresa economica.

Per migliorare la situazione, l’OCSE suggerisce di aumentare la partecipazione delle donne al lavoro, allungare la vita lavorativa degli anziani in buona salute e favorire una migliore integrazione dei migranti nel mercato del lavoro. Queste misure potrebbero contribuire a stimolare la crescita del PIL e a migliorare le condizioni economiche del Paese.