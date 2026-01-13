Italia: ritorna il caldo a Milano

Dopo le temperature gelide dei giorni scorsi, a Milano è prevista una risalita della colonnina di mercurio. I meteorologi di 3Bmeteo prevedono un aumento delle temperature, ma anche la possibilità di pioggia.

L’Italia sta per vivere una fase del tempo decisamente opposta a quella precedente, caratterizzata da freddo e neve fino a bassa quota. Correnti atlantiche più decise alle alte latitudini favoriranno sul Mediterraneo un flusso di correnti umide e più miti che al Nord e su parte del Centro potranno portare qualche pioggia, mentre sulle regioni meridionali saranno affiancate da una rimonta anticiclonica di matrice africana.

A Milano, le prime gocce di pioggia dovrebbero iniziare a cadere nel corso della notte tra martedì e mercoledì. Le temperature sono previste in rialzo sia sui valori minimi che su quelli massimi, con la colonnina di mercurio che oscillerà tra i 4 e i 7-8°C.