Italia risponde alla CPI: “Nessuna violazione di cooperazione”

Il governo italiano ha ribadito la propria posizione riguardo alla cooperazione con la Corte penale internazionale (CPI) nel caso del generale libico Nijeem Osama Almasri. In un documento di 15 pagine presentato all’Aja, l’Italia ha sostenuto di non aver violato alcun obbligo di cooperazione, evidenziando le “incertezze” nel mandato di arresto emesso dalla CPI.

L’Italia ha anche criticato il comportamento della procura, affermando che non le compete giudicare presunti inadempimenti da parte degli Stati membri né interpretare normative interne. Secondo il governo, la CPI non ha l’autorità per deferire questioni al Consiglio di Sicurezza dell’Onu.

La vicenda di Almasri si è innescata il 6 gennaio, quando il generale, che dirige la Polizia giudiziaria libica, ha intrapreso un viaggio attraverso l’Europa, transitando per Roma, Londra, Bruxelles e infine la Germania. Il 18 gennaio, la CPI ha emesso un mandato di arresto nei suoi confronti per crimini di guerra e contro l’umanità commessi nella prigione di Mittiga, in Libia.

Almasri è stato fermato a Torino il 19 gennaio, ma rilasciato il 21 a causa di un errore procedurale, dopo che la Corte d’Appello ha affermato che non era stata seguita la corretta procedura di notificazione al Ministero della Giustizia. Una volta libero, il generale è stato rimpatriato in Libia con un volo di Stato, accolto dai suoi sostenitori in festa.