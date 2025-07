Italia rifiuta le nuove regole Oms: rischi per la salute pubblica

In un contesto globale segnato dalla minaccia di pandemie future, il dibattito sulla cooperazione sanitaria internazionale assume toni sempre più accesi. Recentemente, l’Italia ha assunto una posizione di rifiuto di fronte a importanti modifiche proposte dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) al Regolamento Sanitario Internazionale.

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha ufficializzato questo diniego in una lettera del 18 luglio indirizzata al direttore generale dell’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tale posizione mira a proteggere la sovranità sanitaria nazionale, in linea con una simile strategia adottata dagli Stati Uniti, che hanno rigettato gli emendamenti per paura di violazioni della loro autonomia. Le modifiche discusse avrebbero previsto una nuova definizione di pandemia, con poteri amplificati per l’Oms nel dichiarare emergenze internazionali e coordinare risposte sanitarie.

Tra le misure contemplava un quadro giuridico vincolante per le emergenze di salute pubblica, la promozione di maggiore solidarietà per i Paesi in via di sviluppo riguardo a vaccini e dispositivi, e una preparazione sistemica attraverso investimenti costanti. Era previsto anche un nuovo modello per il certificato internazionale, simile al “green pass”.

Questa presa di posizione ha generato reazioni contrastanti in ambito politico. Mentre Fratelli d’Italia ha applaudito la scelta, sottolineando le eccessive concessioni richieste all’Oms, il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico hanno espresso preoccupazione per le possibili ripercussioni sulla salute pubblica e sull’immagine internazionale dell’Italia. In assenza di una cooperazione efficace, ci si interroga sulle eventuali difficoltà che i cittadini italiani potrebbero affrontare in scenari futuri di emergenza sanitaria.