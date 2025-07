Italia rifiuta emendamenti OMS: un rischio per la salute globale

La salute globale rappresenta una sfida continua e richiede sforzi concertati da parte di tutte le nazioni. Recentemente, l’Italia ha annunciato una decisione che ha attirato l’attenzione della comunità internazionale.

Il 18 luglio 2025, il Ministro della Salute italiano, Prof. Orazio Schillaci, ha comunicato ufficialmente all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) il rifiuto degli emendamenti proposti nel 2024 al Regolamento Sanitario Internazionale (RSI), approvati nella 77ª Assemblea Mondiale della Sanità. Con questa scelta, l’Italia si distingue come l’unico paese europeo a mantenere una posizione di isolamento, simile a quella adottata precedentemente dagli Stati Uniti sotto la Presidenza di Donald Trump.

Gli emendamenti del 2024 mirano a migliorare la cooperazione tra gli Stati in risposta alla lezione appresa dalla pandemia di Covid-19, proponendo meccanismi per affrontare in modo coordinato le crisi sanitarie, evitare competizioni dannose per le forniture di farmaci e garantire rapide comunicazioni sui dati pandemici. Il Regolamento non è concepito come un vincolo alle sovranità nazionali, ma come un’opportunità per garantire un’efficace risposta collettiva alle emergenze sanitarie.

Rifiutando di aderire a queste nuove normative, l’Italia corre il rischio di compromettere la sua reputazione nel contesto europeo, avvalendosi di un approccio che potrebbe risultare inefficace in caso di future pandemie. La gestione delle emergenze sanitarie non conosce confini, e una posizione isolazionista potrebbe avere conseguenze negative nei rapporti internazionali e nella disponibilità di risorse.

In risposta a questa decisione, il Patto Trasversale per la Scienza ha espresso preoccupazione e ha esortato il governo italiano ad impegnarsi in politiche sovranazionali per sostenere una cooperazione sanitaria più robusta e tempestiva.