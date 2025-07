Italia rifiuta emendamenti Oms: sovranità sanitaria in gioco

Il tema della salute globale è diventato cruciale nel contesto odierno, soprattutto dopo le esperienze legate alla pandemia. Recentemente, il governo italiano ha ufficialmente manifestato il suo dissenso riguardo agli emendamenti al Regolamento sanitario internazionale proposti dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha inviato una lettera al direttore generale dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, esprimendo il rifiuto dell’Italia a recepire tali modifiche, programmati per entrare in vigore nel settembre 2025. Questa decisione è in linea con la posizione assunta anche dagli Stati Uniti, entrambi motivati dalla necessità di tutelare la sovranità nazionale.

Gli emendamenti previsti avrebbero introdotto una nuova definizione di “emergenza pandemica” e riformato i meccanismi di allerta globale. Inoltre, intendevano promuovere la solidarietà e l’equità tra gli Stati nel fronteggiare le crisi sanitarie. Tuttavia, il governo italiano ha sollevato preoccupazioni sul fatto che tali normative potessero ridurre il controllo nazionale sulle politiche sanitarie.

Non è la prima volta che governi conservatori esprimono timori riguardo al potere dell’OMS nell’ambito della comunicazione sanitaria. Anche negli Stati Uniti, l’amministrazione Trump ha rifiutato le stesse modifiche, sostenendo che interferiscano con il diritto degli Stati di gestire le proprie politiche sanitarie.

Questa posizione italiana suggerisce una crescente frattura all’interno dell’Europa riguardo le normative sanitarie globali, mentre altri Stati membri sostengono le riforme proposte. Il futuro della governance sanitaria internazionale e la capacità di coordinamento durante le emergenze sanitarie rimangono temi aperti e dibattuti.