Italia rifiuta emendamenti Oms: cosa significa per la salute?

Il tema della salute globale è sempre più al centro del dibattito internazionale, e le recenti decisioni degli Stati membri riguardano le norme che regolano la gestione delle emergenze sanitarie. L’Italia ha ufficialmente comunicato il rifiuto degli emendamenti al Regolamento Sanitario Internazionale, adottati durante la 77ª Assemblea Mondiale della Sanità.

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha inviato una lettera al direttore generale dell’OMS, Tedros Ghebreyesus, esplicitando la posizione del governo italiano. Nella missiva, datata 18 luglio, Schillaci fa riferimento agli emendamenti approvati che mirano a creare un quadro giuridico vincolante per affrontare le emergenze sanitarie pubbliche, introducendo i concetti di “emergenza pandemica” e “maggiore solidarietà e equità”.

Secondo quanto stabilito dagli articoli 55 e 59 del Regolamento Sanitario Internazionale del 2005, tali modifiche entreranno in vigore dodici mesi dopo la comunicazione ufficiale, a meno che i Paesi non decidano di rifiutare o di presentare riserve. La lettera di rifuto dell’Italia, menzionando l’articolo 61 del medesimo Regolamento, evidenzia così la volontà del governo di non attuare le linee guida stabilite dalla risoluzione WHA77.17.

La posizione italiana è simile a quella degli Stati Uniti, che già in passato, sotto l’amministrazione Trump, avevano espresso preoccupazioni riguardo a potenziali interferenze con la sovranità nazionale in materia di politiche sanitarie.