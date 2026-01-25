Italia richiama ambasciatore in Svizzera

L’Italia ha richiamato il suo ambasciatore in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, per decisione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e del ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Il richiamo è stato motivato dalla decisione di un tribunale svizzero di scarcerare Jacques Moretti, il proprietario del locale di Crans-Montana in cui è avvenuto il grave incendio di Capodanno che ha ucciso 40 persone.

Il richiamo di un ambasciatore è un gesto politico forte che segnala l’interruzione del dialogo tra due paesi. Tuttavia, in questo caso, il richiamo è stato usato in modo irrituale, poiché non è stato utilizzato per protestare contro una decisione del governo svizzero, ma piuttosto contro una decisione di un tribunale. Il richiamo di un ambasciatore significa che l’ambasciatore torna nel suo paese per un tempo indefinito e generalmente torna al suo posto quando i governi dei due paesi si chiariscono o risolvono i problemi che avevano portato al richiamo dell’ambasciatore.

Il governo svizzero non potrebbe in alcun modo influenzare la decisione di un suo tribunale, poiché la magistratura è indipendente dalla politica. Il presidente della Confederazione svizzera Guy Parmelin ha detto che “non è compito della politica interferire nel nostro sistema giuridico”. Il richiamo dell’ambasciatore è un atto simbolico che può essere utilizzato per suscitare una reazione istituzionale e stimolare un dialogo che è diventato difficoltoso. Tuttavia, in questo caso, il modo in cui il governo italiano ha usato il richiamo dell’ambasciatore in Svizzera è lontano dalle consuetudini diplomatiche.