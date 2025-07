Italia respinge emendamenti Oms: le conseguenze sulla salute

Il tema della salute pubblica e delle emergenze sanitarie continua a suscitare dibattiti a livello globale. A seguito di recenti decisioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), l’Italia ha comunicato ufficialmente il suo rifiuto degli emendamenti al Regolamento Sanitario Internazionale, a firma del ministro della Salute, Orazio Schillaci. Questa comunicazione è stata inviata il 18 luglio e segue una posizione simile espressa dagli Stati Uniti.

Durante l’77ª Assemblea Mondiale della Salute, tenutasi a Ginevra, gli stati membri avevano introdotto emendamenti volti a definire l'”emergenza pandemica” e promuovere la solidarietà e l’equità nella gestione delle emergenze sanitarie. Tuttavia, il governo italiano ha dichiarato che tali modifiche potrebbero interferire con la sovranità nazionale in materia di politiche sanitarie. Le posizioni di rifiuto degli emendamenti da parte di entrambi i Paesi evidenziano timori riguardo l’influenza della comunità internazionale sulle decisioni interne in situazioni critiche.

Gli emendamenti proposti avrebbero dato all’Oms poteri consultivi in situazioni di crisi sanitarie, come lockdown e gestione delle vaccinazioni. Gli Stati Uniti, pur partecipando ai negoziati, non sono riusciti a trovare un accordo favorevole e hanno espresso preoccupazione per il potere politico che tali modifiche avrebbero potuto conferire all’Oms, in particolare in relazione a pressioni provenienti da altri Stati, tra cui la Cina.

Le reazioni in Italia sono state contrastanti, con esponenti di diversi partiti politici che hanno espresso preoccupazioni e opinioni divergenti sulle implicazioni di questa scelta sul futuro della cooperazione internazionale in ambito sanitario.