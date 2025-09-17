22.4 C
Italia resiliente nel Pnrr: segnali positivi dall’FMI

Il ministro per il PNRR e la Coesione, Tommaso Foti, esprime soddisfazione per i recenti commenti positivi sullo stato delle finanze pubbliche italiane da parte del Fondo Monetario Internazionale (FMI). Foti sottolinea che l’Italia è riconosciuta come un modello nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, grazie agli investimenti, in particolare al maxi-piano finanziato con le risorse europee del Next Generation EU.

Secondo i tecnici dell’FMI, gli investimenti hanno svolto un ruolo cruciale, contribuendo alla crescita economica e a un record di occupazione. L’FMI evidenzia che l’economia italiana ha dimostrato resilienza nonostante le incertezze globali, registrando un avanzo primario dello 0,4% del PIL, migliore delle previsioni. Tuttavia, diversi fattori pongono degli interrogativi sul futuro, tra cui le tensioni commerciali e l’invecchiamento della popolazione. È necessario aumentare la produttività e l’innovazione, in particolare per le piccole e medie imprese.

Il capo missione dell’FMI per l’Italia offre la raccomandazione di intensificare le riforme per migliorare la partecipazione al mercato del lavoro e la produttività, suggerendo misure come l’incremento della partecipazione femminile.

Sebbene le valutazioni siano generalmente positive, l’FMI richiede uno sforzo ulteriore per portare l’avanzo primario al 3% del PIL nel futuro. Propone di rimuovere bonus fiscali e la flat tax al 15% per i lavoratori autonomi.

Il governo prepara un aggiornamento del quadro macroeconomico che sarà presentato entro un breve termine, con previsioni di crescita confermate. Si tratta di un accordo politico che avvia la sessione di bilancio all’insegna del dialogo.

