La campagna referendaria per la giustizia è in corso e presenta caratteristiche particolari. Il centrodestra sta cercando di non politicizzare la campagna elettorale, mentre il centrosinistra cerca di politicizzare il confronto per utilizzare l’eventuale vittoria sul referendum per chiedere la caduta del governo e nuove elezioni anticipate.

La strategia del centrosinistra è evidenziata anche dall’atteggiamento verso la richiesta referendaria: è stata attivata una raccolta firme per fare una seconda richiesta sullo stesso tema, con lo scopo di “pilotare” il testo del quesito e coinvolgere le persone nella campagna elettorale.

Ci sono due posizioni predefinite: quella di chi ha fatto la proposta di modifica dell’assetto costituzionale, che cerca di confermarla, e quella di chi si è smarcato da ogni tentativo di mediazione e cerca lo scontro a tutto campo per una finalità politica: le nuove elezioni.

Due dichiarazioni stanno segnando questa campagna referendaria: quelle di Bettini e di Barbero. Barbero presenta la sua posizione sul referendum, sostenendo di essere di sinistra e quindi di votare contro la riforma, e che la separazione delle carriere è già presente e non necessaria. Bettini, da padre costituente del PD, esprime una dichiarazione diversa, sostenendo di essere garantista e di aver sempre espresso favore alla separazione delle carriere, ma che il dibattito è così politicizzato che il voto è diventato un sì o un no a Giorgia Meloni.

Entrambe le dichiarazioni concordano che il voto non sarà espresso per convinzioni personali sulla bontà o meno del contenuto, ma per una generica appartenenza alla sinistra e un conseguente condizionamento ideologico. Barbero e Bettini sostengono che il loro voto sarà influenzato dalla loro appartenenza politica, piuttosto che dalle loro convinzioni personali sulla riforma.

Il voto sembra essere condizionato dalle appartenenze politiche e non dalle convinzioni personali sulla bontà o meno della riforma.