Italia rafforza la sicurezza cibernetica marittima

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sta ridisegnando le priorità della sicurezza marittima nazionale, con un focus sulla minaccia del rischio cibernetico. Con la pubblicazione della Circolare “Sicurezza della Navigazione, Serie Generale n. 177”, il Comando Generale delle Capitanerie di Porto e l’Autorità Nis per il Settore Trasporti hanno definito un nuovo perimetro normativo vincolante per le navi battenti bandiera italiana, le società di gestione Ism e gli impianti portuali.

La convergenza tra tecnologie informatiche e operative ha reso le moderne unità navali e i terminal portuali dipendenti da sistemi interconnessi, come Ecdis, Ais e interfacce di accesso remoto. Tuttavia, questa evoluzione ha anche ampliato la superficie esposta ad attacchi che potrebbero minacciare la continuità operativa, la sicurezza della navigazione e l’integrità ambientale.

La Circolare 177 segna il passaggio da un approccio volontario a uno strutturale e obbligatorio, richiedendo alle compagnie di integrare organicamente la gestione del rischio cyber all’interno dei propri Safety Management System e dei piani di security. Il focus del provvedimento risiede nella necessità di formalizzare procedure aziendali che coprano l’intero ciclo di vita della minaccia, dalla prevenzione e rilevazione dell’intrusione fino alla pianificazione delle risposte e delle strategie di recupero post-incidente.

Il capitale umano rappresenta un pilastro fondamentale in questo contesto, per cui il ministero ha stabilito che l’adeguamento tecnologico debba andare di pari passo con un percorso di formazione qualificante per tutte le figure chiave. La gestione delle emergenze viene saldata agli obblighi di notifica previsti dalla normativa Nis2, imponendo agli operatori di segnalare tempestivamente gli incidenti significativi al Csirt Italia.

La cybersicurezza diviene una componente imprescindibile della sicurezza marittima complessiva. Per consentire agli operatori di adeguarsi a questi standard elevati, l’entrata in vigore definitiva delle nuove disposizioni è stata fissata al 1° novembre 2026.